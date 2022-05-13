Английский язык с ноткой нацизма: на базе «Азова»* нашли «разговорник» НАТО

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Студенческий учебник «Английский для военных» найден на одной из баз националистов «Азова»* в Мариуполе, передает РИА Новости.
Книга излагает историю создания Североатлантического альянса, его структуру, традиции и правила. Так, прочитав учебник, можно узнать, как принято приветствовать военнослужащих из США или Великобритании, как следует «читать» офицерские шевроны НАТО и так далее.
Кроме того, в книге описан алгоритм чтения карт западного военного блока с четким описанием всех условных символов. Например, воинских подразделений, фигурирующих на карте.
Стоит отметить и страницу с великими военачальниками, которым посвящен отдельный раздел. Наряду с великими Александром Суворовым, вице-адмиралом Горацио Нельсоном, там есть и Эрвин Роммель — фельдмаршал гитлеровской армии. Зачем украинские нацбаты изучали английский язык с ноткой нацизма пока неизвестно.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр. По ее словам, члены батальона «Азов»* не выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих условиях.
*«Азов» — против членов организации возбуждено уголовное дело в России.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела