Англичанин ранил ножом 11 человек в городе Бедворт

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Одиннадцать человек получили ранения при нападении вооруженного мужчины с ножом в английском городе Бедворт.
Как пишут СМИ, речь идет о небольшом городке, население которого не превышает 30 тысяч человек. Недалеко от него находится промышленный центр Ковентри.
О случившемся сообщила полицию графства Уорикшир. Местный житель нападал на горожан, пока его не задержали сотрудники правоохранительных органов. Ранения получили одиннадцать человек, десять из которых отделались несущественными увечьями, одному потребовалась госпитализация.
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