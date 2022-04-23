Англичанин ранил ножом 11 человек в городе Бедворт

О случившемся сообщила полицию графства Уорикшир. Местный житель нападал на горожан, пока его не задержали сотрудники правоохранительных органов. Ранения получили одиннадцать человек, десять из которых отделались несущественными увечьями, одному потребовалась госпитализация.