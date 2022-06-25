Анфиса Чехова сообщила о своем возвращении с сыном в Москву

Телеведущая Анфиса Чехова вышла на связь с поклонниками в соцсетях. Она сообщила, что вернулась в Россию вместе с сыном Соломоном.
Звезда несколько месяцев провела на Бали. Недавно она решила вернуться на родину. Чехова призналась, что поездка выдалась тяжелой.
«Нет сил подробно делиться тем, какой квест мы прошли с Соломоном, чтобы вернуться в Россию. Как в самых худших голливудских фильмах. Надеюсь, что ничего хуже не случится уже с нами… разве что нервные клетки больше не восстановятся», — рассказала знаменитость.
Чехова ранее не планировала возвращаться в Россию. Находясь на Бали, она устроила своего сына Соломона в одну из местных школ.