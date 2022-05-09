Анфиса Чехова не хочет возвращаться в Москву из-за отсутствия работы

Бывшая ведущая скандальной программы «Секс с Анфисой Чеховой» заявила, что не эмигрировала, а просто изменила обстановку вокруг себя. По ее словам, в Москве отменились все проекты. Она также назвала плохую погоду и депрессивный настрой причинами, по которым покинула столицу.