Анфиса Чехова не хочет возвращаться в Москву из-за отсутствия работы

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Российская телеведущая Анфиса Чехова не собирается возвращаться в столицу страны, потому что у нее нет работы. Она покинула родину и полетела на Бали в компании своего сына Соломона.
Бывшая ведущая скандальной программы «Секс с Анфисой Чеховой» заявила, что не эмигрировала, а просто изменила обстановку вокруг себя. По ее словам, в Москве отменились все проекты. Она также назвала плохую погоду и депрессивный настрой причинами, по которым покинула столицу.
Анфиса Чехова любит природу и подчеркнула, что именно живописные закаты помогают ей отвлечься от политических новостей. Некоторые пользователи поддержали телеведущую, а другие назвали ее «предательницей».
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