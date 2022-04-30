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    Анджелину Джоли заметили во Львове

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Анджелину Джоли заметили во Львове

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    Анджелина Джоли

    Анджелина Джоли прилетела на Украину — об этом стало известно из видео, которое опубликовала у себя в фейсбуке* украинская журналистка Майя Подгородецкая.

    Видео было снято в одном из кафе Львова, куда Джоли неожиданно зашла, шокировав своим появлением посетителей.

    Ничего особенного в мире. Просто Львов. Просто заскочил выпить кофе. Просто Анжелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир,

    — подписала публикацию Подгородецкая.

    Анджелина Джоли

    Анджелина Джоли

    Анджелина Джоли

    Люди добрые. Я зашла выпить кофе в “Львовских круассанах”, а тут Анджелина Джоли, такая красивая,

    — комментирует на видео голос за кадром.

    Ведущий Григорий Решетник поделился роликом в своем инстаграме*, пошутив, что Джоли может стать следующей героиней украинской версии реалити-шоу “Холостячка”.

    Анджелина Джоли

    Анджелина Джоли

    Напомним, что Анджелина Джоли является послом доброй воли ООН по делам беженцев. Ранее она высказывалась против военной спецоперации на Украине, которая началась по указу Владимира Путина 24 февраля. В начале апреля актриса посетила в итальянской больнице детей, вывезенных с территории Украины.

    *Instagram и Facebook принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


    PetelinaОльга Петелина


    Фото
    Gettyimages.ru / Кадры из видео


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