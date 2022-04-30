Анджелину Джоли заметили во Львове

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Анджелина Джоли
Анджелина Джоли прилетела на Украину — об этом стало известно из видео, которое опубликовала у себя в фейсбуке* украинская журналистка Майя Подгородецкая.
Видео было снято в одном из кафе Львова, куда Джоли неожиданно зашла, шокировав своим появлением посетителей.
Ничего особенного в мире. Просто Львов. Просто заскочил выпить кофе. Просто Анжелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир,
— подписала публикацию Подгородецкая.
Люди добрые. Я зашла выпить кофе в “Львовских круассанах”, а тут Анджелина Джоли, такая красивая,
— комментирует на видео голос за кадром.
Ведущий Григорий Решетник поделился роликом в своем инстаграме*, пошутив, что Джоли может стать следующей героиней украинской версии реалити-шоу “Холостячка”.
Напомним, что Анджелина Джоли является послом доброй воли ООН по делам беженцев. Ранее она высказывалась против военной спецоперации на Украине, которая началась по указу Владимира Путина 24 февраля. В начале апреля актриса посетила в итальянской больнице детей, вывезенных с территории Украины.
*Instagram и Facebook принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией
Фото
Gettyimages.ru / Кадры из видео