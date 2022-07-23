Анджелина Джоли выиграла суд против Брэда Питта

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли одержала победу над Брэдом Питтом в суде по делу их общей французской винодельни “Chateau Miraval”. Об этом сообщает Page Six.

Так, в феврале стало известно, что Питт обвинил Джоли в продаже доли их винодельческого бизнеса российскому бизнесмену и владельцу крупного производителя алкогольных напитков SPI Group Юрию Шефлеру. Питт подал на актрису в суд с целью аннулировать сделку. Во время последнего заседания представители Джоли потребовали, чтобы Брэд Питт предоставил суду документы, которые бы доказали незаконность продажи ее половины винодельни.

Суд Лос-Анджелеса вынес решение в пользу Джоли.

Как отметил источник издания Page Six, Питт был обижен на Джоли.

Любой разумный человек был бы рад, если бы SPI Group стал его партнером по бизнесу. У них первоклассный маркетинг и дистрибуция. Он просто не может видеть дальше своей ненависти к Джоли.

Питт и Джоли купили поместье Chateau Miraval, на территории которого находятся виноградники, в 2008 году.

Как отмечали представители Питта, Miraval стала настоящей страстью актера и превратилась в “многомиллионный бизнес” благодаря его усилиям. При этом Джоли не делала ничего для успеха проекта. Кроме того, Питт заявил, что у них с Джоли была договоренность не продавать свои доли в бизнесе без согласия друг друга, но Анджелина это соглашение нарушила.

Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались в 2016 году, при этом официально они развелись только в 2019 году.