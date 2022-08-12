Анджелина Джоли проводила старшую дочь Захару в колледж: “Я не плакала, потому что старалась держаться”

Анджелина Джоли с дочерью Захарой

Анджелина Джоли проводила в колледж свою старшую дочь Захару. Девушка будет учиться в частном колледже Спелман в Атланте — самом престижном афроамериканском колледже в США.

Захара со своими сестрами по колледжу Спелман! Поздравляем всех новых студентов, начинающих обучение в этом году. Это особенное место, и для меня большая честь, что член моей семьи стал его студентом, — написала Анджелина под фотографией Захары с другими студентками в своем блоге.

Несмотря на гордость за дочь, самой актрисе расставание с дочерью далось тяжело — она отреагировала очень эмоционально. Я сейчас заплачу. Я еще не плакала, потому что старалась держаться, — говорит она в видео, которое опубликовал в инстаграме* вице-президент колледжа Дэррил Холломан.

На видео Анджелина Джоли и ее дочь встретились с главой колледжа, доктором Элен Гейл.



Вице-президент колледжа Дэррил Холломан, Захара и Анджелина Джоли



Анджелина Джоли, кадр из видео

Брэд Питт дочь в колледж не провожал, однако ранее поздравил Захару с поступлением. Я так горжусь ей. Она такая умная. В колледже она еще больше преуспеет. Помимо Захары у Анджелины Джоли есть приемные сыновья Мэддокс и Пакс и биологические дети от Брэда Питта — Шайло, Вивьен и Нокс. Старший сын актрисы учится в Южной Корее, младшие дети пока посещают школу.

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