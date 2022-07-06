Android, 55-дюймовый экран и 120 Гц. Представлен огромный игровой монитор Gigabyte S55U

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Компания Gigabyte представила один из самых больших игровых мониторов в мире. Модель S55U основана на панели VA диагональю 54,6 дюйма. Привычнее было бы сказать, что это телевизор, но компания называет новинку монитором.





Разрешение панели составляет 3840 х 2160 пикселей, и это панель с квантовыми точками. Для геймеров важными аспектами будут поддержка 120 Гц, время отклика в 2 мс и наличие двух портов HDMI 2.1. Также стоит выделить поддержку FreeSync Premium.

Ещё одной любопытной особенностью монитора, которая как раз делает его больше похожим на телевизор, является наличие Android, на которой и работает устройство.





Что касается остального, можно отметить 96-процентный охват цветового пространства DCI-P3, пиковую яркость в 1500 кд/м2, поддержку HDR10+, стереодинамики мощностью по 10 Вт, два порта HDMI 2.0, USB 2.0, пару USB-C 3.2, RJ45, Wi-Fi 5 и Bluetooth.

Данных о цене пока нет.