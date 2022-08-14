Android 12 уступает по популярности Android 11, Android 10 и даже Android 9

Последние данные о распространении версий Android от Google показывают, что в настоящее время Android 11 (Android R) имеет самую большую пользовательскую базу. На этой операционной системе остаются около 27% пользователей.





Далее идут Android 10 (Android Q) с результатом 18,8% и Android 9 (Android P), которая занимает 14,5% рынка. Хотя Android 12 (Android S) почти исполнился год, эта операционная система занимает лишь четвертое место с результатом 13,5%. То есть сегодня среди активных устройств с Android только каждое восьмое использует Android 12.

Возможно, благодаря устройствам Интернета вещей и головным устройствам для автомобилей, операционная система Android 4.х, запущенная более 10 лет назад, до сих пор сохраняет свою пользовательскую базу и занимает 1,2% рынка.

Выход Android 13 должен состояться в сентябре этого года, а первыми смартфонами с этой ОС должны стать Google Pixel 7, которые выйдут в октябре.