Андрей Воробьев сообщил о семье из Подмосковья, которая взяла под опеку девять детей из ДНР

Семья из Московской области приняла девять детей из Донбасса, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Семеро ребят уже прибыли в Подмосковье на поезде с новым отцом. Двое детей прилетят в регион на самолете вечером, сообщили в пресс-службе главы области.
«В апреле к нам в Подмосковье приехали первые 28 детишек из Донбасса, чтобы обрести здесь семью, любящих родителей. На днях мы виделись, ребята уже адаптировались, их не узнать, на лицах — счастье», — цитирует Андрея Воробьева РИАМО.
Глава Подмосковья выразил слова благодарности родителям теперь уже многодетной семьи за их доброе сердце. Он отметил, что они стали самой большой приемной семьей в России, которая взяла так много детишек из Донбасса.