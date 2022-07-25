Андрей Воробьев поблагодарил Сергея Карякина за организацию шахматного турнира для детей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил гроссмейстера Сергея Карякина за помощь в организации детского шахматного турнира в Одинцове. Об этом пишет информационный портал РИАМО.
«Спасибо Сергею за помощь в организации турнира. Он родился в Крыму, но сейчас живет в Подмосковье. В последние месяцы, как многие знают, на нашего шахматиста оказывается огромное давление из-за его позиции по Донбассу и высказываний в поддержку нашей страны», — рассказал Воробьев.
По итогам встречи победителем стал Святослав Лисенков из городского округа Подольск. Второй место ушло Станиславу Бабарыкину из Одинцовского округа. Третье место занял Леонид Ноздрачев из Подольска.
Губернатор Московской области напомнил, как Карякина отстранили от участия в международных играх, выразив при этом уверенность в том, что рано или поздно здравый смысл в спортивных федерациях возьмет верх, и гроссмейстер вновь сможет побороться за шахматную корону.