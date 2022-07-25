Андрей Воробьев поблагодарил Сергея Карякина за организацию шахматного турнира для детей

«Спасибо Сергею за помощь в организации турнира. Он родился в Крыму, но сейчас живет в Подмосковье. В последние месяцы, как многие знают, на нашего шахматиста оказывается огромное давление из-за его позиции по Донбассу и высказываний в поддержку нашей страны», — рассказал Воробьев.