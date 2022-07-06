Андрей Турчак сообщил об открытии второго гумцентра «Единой России» в Харьковской области

Второй центр гумпомощи «Единой России» начал работать в Харьковской области в освобожденном городе Изюм, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета ЕС Андрей Турчак.
Территория населенного пункта сильно пострадала из-за обстрелов ВСУ. Вооруженные силы Украины до сих пор не прекращают вести огонь по жилым кварталам и мирным жителям. Несмотря на это, добровольцы будут обеспечивать жителей Изюма всем необходимым для нормального быта.
«Наш гумцентр будет работать каждый день. Сейчас наладим обеспечение продуктами и водой. Поможем и с дровами. Это временная мера. Украина отключила Изюм от газа. Задача максимум — осенью запустить его», — сообщил Андрей Турчак в Telegram-канале.
Люди три месяца прятались в подвалах, а местные власти просто бросили граждан и сбежали. Турчак заверил, что инфраструктуру восстановят, а российские специалисты окажут всю необходимую помощь в налаживании процессов управления городом.