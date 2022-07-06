Андрей Турчак сообщил об открытии второго гумцентра «Единой России» в Харьковской области

Территория населенного пункта сильно пострадала из-за обстрелов ВСУ. Вооруженные силы Украины до сих пор не прекращают вести огонь по жилым кварталам и мирным жителям. Несмотря на это, добровольцы будут обеспечивать жителей Изюма всем необходимым для нормального быта.