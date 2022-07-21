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Андрей Соколов считает катастрофой влияние зарубежной культуры на Россию

Андрей Соколов считает катастрофой влияние зарубежной культуры на Россию
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Globallookpress

Актер Андрей Соколов назвал катастрофой влияние культуры Запада на Россию. По его мнению, иностранное образование тлетворно сказывается на молодом поколении.

Соколов признался, что однажды принял участие в фестивале детского кино в Московской области. На мероприятии присутствовали  школьники от семи до 15 лет.

«Спрашиваю: “Ребята, если бы мы сейчас с вами снимали кино, кого бы вы хотели видеть главным героем?” Одни супермены американские и японские», — высказался артист в интервью для Solenka.info.

В связи с началом спецоперации на Украине многие западные компании и бренды покинули российский рынок. Сотрудничать со страной отказались и западные киностудии. За рубежом же происходит тотальная отмена российской культуры.

sokolov актер культура Россия
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