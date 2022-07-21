Андрей Соколов считает катастрофой влияние зарубежной культуры на Россию

Актер Андрей Соколов назвал катастрофой влияние культуры Запада на Россию. По его мнению, иностранное образование тлетворно сказывается на молодом поколении.
Соколов признался, что однажды принял участие в фестивале детского кино в Московской области. На мероприятии присутствовали школьники от семи до 15 лет.
«Спрашиваю: “Ребята, если бы мы сейчас с вами снимали кино, кого бы вы хотели видеть главным героем?” Одни супермены американские и японские», — высказался артист в интервью для Solenka.info.
В связи с началом спецоперации на Украине многие западные компании и бренды покинули российский рынок. Сотрудничать со страной отказались и западные киностудии. За рубежом же происходит тотальная отмена российской культуры.