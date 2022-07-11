Андрей Разин заявил, что исполнитель хита «Белые розы» Шатунов мог умереть еще 15 июня

Исполнитель хита «Белые розы» Юрий Шатунов мог умереть намного раньше, заявил бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.
Сердце Шатунова перестало биться 23 июня в результате обширного инфаркта, однако, по словам его бывшего продюсера Андрея Разина, первый сердечный приступ случился у певца еще 15 июня на концерте в Зеленограде. При этом медики не госпитализировали экс-солиста «Ласкового мая», так как Шатунов отказался, и он продолжил выступать.
«Он ушел со сцены и свалился на кушетку. Ему вызвали скорую. Попросили сделать какой-нибудь укол. А от госпитализации в больницу отказались. И Шатунов практически в предынфарктном состоянии пел еще почти час», — цитирует Разина Teleprogramma.pro.
Разин отметил, что у Шатунова с детства были проблемы с сердцем, поэтому его даже не забирали в армию. Однако, по словам экс-продюсера «Ласкового мая», директор артиста не хотел заботиться о самочувствии Шатунова и загружал исполнителя концертами.
Ранее «Экспресс газета» сообщила, что продюсер Андрей Разин подверг сомнению настоящие причины кремации певца Юрия Шатунова. Он уверен, что артиста кремировали для того, чтобы скрыть от общества настоящие причины смерти.