Андрей Разин заявил, что исполнитель хита «Белые розы» Шатунов мог умереть еще 15 июня

Сердце Шатунова перестало биться 23 июня в результате обширного инфаркта, однако, по словам его бывшего продюсера Андрея Разина, первый сердечный приступ случился у певца еще 15 июня на концерте в Зеленограде. При этом медики не госпитализировали экс-солиста «Ласкового мая», так как Шатунов отказался, и он продолжил выступать.