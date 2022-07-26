Андрей Разин засыпал Юрия Шатунова угрозами незадолго до смерти певца

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин засыпал телефон Юрия Шатунова угрозами. Об этом рассказал сам певец незадолго до смерти.
Разин и Шатунов долгое время судились за права на песни легендарного коллектива «Ласковый май». Постоянные суды подорвали психическое состояние певца.
«Я уже устал от этих судов, Разин не дает мне дышать. “Я тебя в порошок сотру! Ты и твой директор сгниете на нарах!” — вот, что он мне пишет», — передает слова артиста издание kp.ru.
Шатунов заявлял, что не хочет связываться с Разиным, потому что он делал много ужасных вещей. Незадолго до смерти певец все же выиграл суд у продюсера. Солист «Ласкового мая» скончался 23 июня на 49-м году жизни.