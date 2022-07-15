Андрей Макаревич заявил, что его концерты запрещают в России: “Нас ждать не стоит”

Андрей Макаревич

Андрей Макаревич прокомментировал отмену концертов группы “Машина времени” в России: стало известно, что запланированные на осень выступления в Челябинске, Екатеринбурге, Перми и Тюмени не состоятся. Макаревич, который сейчас живет в Израиле, подтвердил, что организаторы концертов отказались от сотрудничества с музыкантами.

Раз площадка написала, что будет отмена, значит, [концерт] будет отменен. К сожалению, в Екатеринбурге нас ждать не стоит, — прокомментировал Макаревич изданию URA.ru. Причину музыкант уточнять не стал.

Действительно, организаторы приостановили продажу билетов на мероприятие. К сожалению, информацией о причине приостановки мы не располагаем, — рассказали журналистам в кассах.

Ранее издание “Фонтанка” опубликовало список нежелательных артистов, который распространяется среди организаторов концертов. В нем оказалась в том числе “Машина времени”. Также в список попали Валерий Меладзе, Земфира, группа Little Big, Юрий Шевчук, Моргенштерн* и многие другие. Практически все музыканты, которые фигурируют в списке, высказались против военной спецоперации РФ на Украине, многие после этого покинули Россию.

Напомним, Макаревич выступил против действий российского правительства еще до начала спецоперации, раскритиковав поддержку беженцев с Донбасса со стороны Кремля.

Нас поссорили со всем цивилизованным миром, от нашего лица этому миру хамят, нам врут, водят за нос, от законов не осталось даже видимости, — писал Макаревич на своей странице в фейсбуке** в феврале.

Позже он неоднократно высказывался против спецоперации и назвал тех, кто ее поддерживает, “марионетками”.

Посмотреть полностью: https://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/105082-makarevich-raskritikoval-ucheniya-bezhentcev-donbassa.html

*Моргенштерн признан в России иноагентом

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