Андрей Макаревич находится в опасности во время боевых действий в Израиле

Рок-музыкант Андрей Макаревич рискует оказаться в эпицентре военных событий из-за эмиграции в Израиль.
Лидер группы «Машина времени» обосновался в Израиле вместе со своей семьей. Музыкант полагал, что у Мертвого моря он скроется от проблем, которые настигли его после антироссийских заявлений, однако напротив приобрел новые.
Известно, что Сектор Газа ответил израильским войскам на обстрел территорий, выпустив по Тель-Авиву больше сотни ракет за последние часы. Теперь Макаревич находится в серьезной опасности. Возможно исполнителю придется сменить роскошные апартаменты на бомбоубежище, сообщает BLITZ+.