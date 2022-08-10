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Андрей Макаревич находится в опасности во время боевых действий в Израиле

Андрей Макаревич находится в опасности во время боевых действий в Израиле
Анатолий Ломохов/Global Look Press

Рок-музыкант Андрей Макаревич рискует оказаться в эпицентре военных событий из-за эмиграции в Израиль.

Лидер группы «Машина времени» обосновался в Израиле вместе со своей семьей. Музыкант полагал, что у Мертвого моря он скроется от проблем, которые настигли его после антироссийских заявлений, однако напротив приобрел новые.

Известно, что Сектор Газа ответил израильским войскам на обстрел территорий, выпустив по Тель-Авиву больше сотни ракет за последние часы. Теперь Макаревич находится в серьезной опасности. Возможно исполнителю придется сменить роскошные апартаменты на бомбоубежище, сообщает BLITZ+.

Израиль Макаревич опасность
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