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Андрей Григорьев-Апполонов потрясен смертью поэта Витке

Андрей Григорьев-Апполонов потрясен смертью поэта Витке
Natalia Shakhanova/Global Look Press

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов высказался о смерти поэта-песенника Германа Витке. Артист заявил, что его потрясло данное сообщение, а также вспомнил последнюю встречу с автором хитов, передает телеканал «360».

«Я в шоке. Герман Витке — замечательный поэт, он и Агутину “Босоногого мальчика” придумал, и песню мою главную», — высказался Григорьев-Апполонов.

По его словам, он не виделся с Витке порядка 25 лет. Однако их крайняя встреча состоялась в судьбоносный день на концерте «Иванушек», когда группа обрела свое название.

По мнению музыканта, именно поэт смог обеспечить качественный старт коллектива.

Отметим, о смерти Витке стало известно 12 августа. По данным СМИ, поэт-песенник, которому было 53 года, скончался от сердечного приступа.

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