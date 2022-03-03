Андрей Норкин в прямом эфире зачитал неприличный анекдот о мухе и открытом окне

Андрей Норкин в прямом эфире зачитал неприличный анекдот о мухе и открытом окне Новости
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Российский телеведущий Андрей Норкин в эфире телеканала НТВ рассказал злободневный анекдот, который очень впечатлил зрителей.

В рамках программы «Место встречи» гости и спикеры всегда обсуждают самые острые и актуальные темы. Неудивительно, что последнее время главной темой стала ситуация на Украине и спецоперация России по демилитаризации и денацификации соседнего государства.

Традиционно в студии разгорелась жаркая дискуссия, градус которой решил понизить Андрей Норкин. Журналист вспомнил неприличный анекдот в стихах, который заставил зрителей ликовать и громко смеяться, так как шутка оказалась весьма злободневной, передает «Царьград».

«Бьется муха о стекло. Рядышком открыто окно.

Или муху припекло, или после менингита?

Ловко делает она агрессивные движения

Ей свобода не нужна – мухе надобно сражение!

Муха-лекарь, муха-врач, яд – любимое лекарство.

Этим ядом передач муха лечит государство.

Муха борется со злом, все печется о народе,

Погибая за стеклом на жирнющем бутерброде.

Родилась она давно — еще в том XX веке.

Но любимое *** ищет в каждом человеке», — продекламировал Норкин.

Стихотворение очень понравилось зрителям и гостям студии, поэтому выпуск программы завершился на позитивной ноте.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что причиной для российской спецоперации на Украине стало то, что Москва не получила требуемых гарантий безопасности. По его словам, Украина должна объявить о своем нейтралитете, сообщает RT.

 
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анекдот Место встречи Норкин
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