Андрей Норкин в прямом эфире зачитал неприличный анекдот о мухе и открытом окне

Российский телеведущий Андрей Норкин в эфире телеканала НТВ рассказал злободневный анекдот, который очень впечатлил зрителей.

В рамках программы «Место встречи» гости и спикеры всегда обсуждают самые острые и актуальные темы. Неудивительно, что последнее время главной темой стала ситуация на Украине и спецоперация России по демилитаризации и денацификации соседнего государства.

Традиционно в студии разгорелась жаркая дискуссия, градус которой решил понизить Андрей Норкин. Журналист вспомнил неприличный анекдот в стихах, который заставил зрителей ликовать и громко смеяться, так как шутка оказалась весьма злободневной, передает «Царьград».

«Бьется муха о стекло. Рядышком открыто окно. Или муху припекло, или после менингита? Ловко делает она агрессивные движения Ей свобода не нужна – мухе надобно сражение! Муха-лекарь, муха-врач, яд – любимое лекарство. Этим ядом передач муха лечит государство. Муха борется со злом, все печется о народе, Погибая за стеклом на жирнющем бутерброде. Родилась она давно — еще в том XX веке. Но любимое *** ищет в каждом человеке», — продекламировал Норкин.

Стихотворение очень понравилось зрителям и гостям студии, поэтому выпуск программы завершился на позитивной ноте.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что причиной для российской спецоперации на Украине стало то, что Москва не получила требуемых гарантий безопасности. По его словам, Украина должна объявить о своем нейтралитете, сообщает RT.

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