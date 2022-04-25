Андрей Макаревич заявил, что на Западе нет «отмены русской культуры»

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Лидер группы «Машина времени» и телеведущий Андрей Макаревич высказался об «отмене русской культуры» на Западе. Музыкант признался, что не верит в это явление.
Артиста спросила об «отмене русской культуры» журналистка и телеведущая Ксения Собчак в эфире своего YouTube-шоу. Она уточнила у героя интервью, что он думает об этой ситуации.
«Да нет никакой отмены русской культуры», — заявил в ответ телеведущий.
Собчак не согласилась с собеседником и привела несколько примеров «отмены». Она упомянула о запрете концертов с музыкой русского композитора Петра Чайковского. Однако Макаревич назвал эту тенденцию глупостью.
«Глупость происходит везде, понимаешь, периодически. И там, и там. С другой стороны, это можно объяснить, понятно, на что эта реакция. Это не они начали. Это пройдет», — резюмировал лидер «Машины времени».
Напомним, Андрей Макаревич живет в Израиле с молодой женой и новорожденным сыном. Малыш появился на свет в Тель-Авиве в конце марта.