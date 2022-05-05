Андрей Данилко рассказал, зачем поздравляет Меладзе с Днем сковородки

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Актер и певец Андрей Данилко, известный образом Верки Сердючки, рассказал о переписке с композитором Константином Меладзе.
Данилко рассказал, что за последние два месяца у него появилось больше знакомых, так как он занимается благотворительностью. Однако в общении со старыми друзьями наоборот стал отдаляться. Чтобы напомнить о себе, певец придумал необычный способ переписки.
«Если кто-то с вами долго не общается, а очень хочется, то можете написать и поздравить с неожиданным праздником. Например. Я пишу что-то типа “С Днем чечетки”, “С Днем пожарной лестницы”, “С Днем сковородки”. И на первом месте у меня стоит реакция от Кости Меладзе», — цитирует актера StarHit.
По словам Данилко, композитор быстро ему отвечает и тоже шутит в ответ. Коллеги соревнуются на самое остроумное сообщение, сообщил исполнитель.