    В тренде

    Андрей Данилко рассказал, зачем поздравляет Меладзе с Днем сковородки

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Андрей Данилко рассказал, зачем поздравляет Меладзе с Днем сковородки

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    globallookpress.com/Alexander Keltik/Russian Look

    Актер и певец Андрей Данилко, известный образом Верки Сердючки, рассказал о переписке с композитором Константином Меладзе.

    Данилко рассказал, что за последние два месяца у него появилось больше знакомых, так как он занимается благотворительностью. Однако в общении со старыми друзьями наоборот стал отдаляться. Чтобы напомнить о себе, певец придумал необычный способ переписки.

    «Если кто-то с вами долго не общается, а очень хочется, то можете написать и поздравить с неожиданным праздником. Например. Я пишу что-то типа “С Днем чечетки”, “С Днем пожарной лестницы”, “С Днем сковородки”. И на первом месте у меня стоит реакция от Кости Меладзе», — цитирует актера StarHit.

    По словам Данилко, композитор быстро ему отвечает и тоже шутит в ответ. Коллеги соревнуются на самое остроумное сообщение, сообщил исполнитель.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »