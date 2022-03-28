Андрей Данилко рассказал, как националисты сорвали концерт Ани Лорак на Украине

globallookpress.com/Alexander Keltik/Russian Look Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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globallookpress.com/Alexander Keltik/Russian Look

Известная певица Ани Лорак начала испытывать проблемы с творческим самовыражением на Украине еще с 2014 года. В тот момент она решила выступить в Киеве с концертом, однако группа активистов совершила попытку его срыва. Очевидцем происходящего был Андрей Данилко, передают «Дни.ру».

По информации источника, 48-летний артист, более известный по псевдониму Верка Сердючка, рассказал обстоятельства, произошедшие в тот день на концерте Лорак.

«Они вырвали цветы у ее мамы и топтали их. Они пытались сорвать концерт, разбили стекла в зале “Украина”», — сообщил Данилко.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press             Komsomolskaya Pravda/Global Look Press             

Как отметил певец, в то время он поддерживал хорошие отношения с Ани Лорак. Когда же неизвестные лица пытались сорвать концерт, Данилко «орал как оглашенный».

Он также указал, что еще до концерта встречался с певицей и предупреждал, что подобное может произойти. По его словам, в украинском обществе уже тогда зрели против нее коварные планы. Данилко летел вместе с Лорак в самолете и завел с ней беседу. Он просил артистку отменить концерт, но она пренебрегла советом друга.

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