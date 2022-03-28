Андрей Данилко рассказал, как националисты сорвали концерт Ани Лорак на Украине

Он также указал, что еще до концерта встречался с певицей и предупреждал, что подобное может произойти. По его словам, в украинском обществе уже тогда зрели против нее коварные планы. Данилко летел вместе с Лорак в самолете и завел с ней беседу. Он просил артистку отменить концерт, но она пренебрегла советом друга.