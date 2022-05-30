Анатолий Вассерман рекомендовал выпускникам есть шоколад перед ЕГЭ

Российские выпускники 30 мая сдают самый массовый ЕГЭ — по русскому языку. Предполагается, что в 2022 году этот экзамен сдадут около 659 тысяч школьников. Как сообщет интернет-издание «Подмосковье сегодня», в Московской области организовали консультационные занятия для школьников, прибывших из ДНР и ЛНР.