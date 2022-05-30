Анатолий Вассерман рекомендовал выпускникам есть шоколад перед ЕГЭ

Употребление шоколада повышает скорость реакции и улучшает питание мозга, что полезно при сдаче Единого государственного экзамена. Такое мнение выразил депутат Государственной думы России Анатолий Вассерман.
Депутат подчеркнул, что в состав шоколада входит теобромин — вещество, относящееся к органическим психостимуляторам. Кроме того, он содержит в себе большое количество сахара, что улучшает работу мозга.
«Надо сказать, что мозг даже в спокойном состоянии потребляет около четверти всей мощности организма. Поэтому для хорошей работы мозга нужно хорошее питание», — приводит слова Вассермана издание News.Ru.
Российские выпускники 30 мая сдают самый массовый ЕГЭ — по русскому языку. Предполагается, что в 2022 году этот экзамен сдадут около 659 тысяч школьников. Как сообщет интернет-издание «Подмосковье сегодня», в Московской области организовали консультационные занятия для школьников, прибывших из ДНР и ЛНР.