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Анатолий Вассерман рекомендовал выпускникам есть шоколад перед ЕГЭ

Анатолий Вассерман рекомендовал выпускникам есть шоколад перед ЕГЭ
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Употребление шоколада повышает скорость реакции и улучшает питание мозга, что полезно при сдаче Единого государственного экзамена. Такое мнение выразил депутат Государственной думы России Анатолий Вассерман.

Депутат подчеркнул, что в состав шоколада входит теобромин — вещество, относящееся к органическим психостимуляторам. Кроме того, он содержит в себе большое количество сахара, что улучшает работу мозга. 

«Надо сказать, что мозг даже в спокойном состоянии потребляет около четверти всей мощности организма. Поэтому для хорошей работы мозга нужно хорошее питание», — приводит слова Вассермана издание News.Ru.

Российские выпускники 30 мая сдают самый массовый ЕГЭ — по русскому языку. Предполагается, что в 2022 году этот экзамен сдадут около 659 тысяч школьников. Как сообщет интернет-издание «Подмосковье сегодня», в Московской области организовали консультационные занятия для школьников, прибывших из ДНР и ЛНР.

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