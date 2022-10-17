Анатолий Вассерман порассуждал о семейных ценностях на примерах в классической литературе

Анатолий Вассерман дал комментарий «Радио 1» по поводу обращения Российского книжного союза к депутату Александру Хинштейну с просьбой оценить творчество российских писателей: не относятся ли сюжеты к отрицанию семейных ценностей.
Член Комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман отметил, что в классической литературе, в назидание читателю, зачастую показываются последствия того, что происходит при нарушении семейных ценностей.
«В математике существует доказательство от противного, когда предполагают, что на самом деле всë обстоит прямо противоположным образом и смотрят, не возникнет ли противоречий из этого предположения. Если они обнаруживаются, значит предположение неверное. По аналогии могу отметить, что в литературе есть много доказательств от противного», – сказал Вассерман.
В качестве примера парламентарий привел «Тихий Дон» и «Евгений Онегин». В первом произведении он отметил, что сложные взаимоотношения героев возникают, потому что в них нарушены главные семейные ценности. А в романе «Евгений Онегин» по мнению Вассермана, главный герой не достиг счастья, отчасти потому что пренебрег возможностью создать крепкую семью.