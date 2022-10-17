Анатолий Вассерман порассуждал о семейных ценностях на примерах в классической литературе

«В математике существует доказательство от противного, когда предполагают, что на самом деле всë обстоит прямо противоположным образом и смотрят, не возникнет ли противоречий из этого предположения. Если они обнаруживаются, значит предположение неверное. По аналогии могу отметить, что в литературе есть много доказательств от противного», – сказал Вассерман.