Анатолий Вассерман подверг критике Болонскую систему образования

Болонская система радикально отличается от доктрины классического образования, которая, например, была принята в СССР. А ведь советская система образования по праву считалась одной из лучших.
Такое мнение высказал в беседе с «Радио 1» член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман.
«Она [Болонская система – прим. ред.] плоха тем, что пытается поставить практическую телегу впереди теоретической лошади», – провёл аналогию депутат.
Депутат пояснил, что классическое образование выстраивалось по схеме «от общего к частному», где сначала давались фундаментальные знания, затем профильные, а после студент уже переходил к усваиванию знаний и навыков, необходимых ему в конкретной сфере деятельности.
Согласно же Болонской системе, обучающиеся сразу получают профильные навыки, не затрагивая при этом фундаментальных основ. И, как следствие, без фундаментальных знаний магистратура уже не кажется эффективной, так как студенты успевают забыть изрядную часть практических навыков.