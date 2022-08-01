Анатолий Чубайс находится под контролем медиков Mater Olbia Hospital на Сардинии

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, которого ранее госпитализировали, находится в больнице Mater Olbia Hospital на острове Сардиния.
Срочная помощь медиков ему понадобилась во время отдыха на Изумрудном побережье Сардинии. Причиной недомогания Анатолия Чубайса, по информации специалистов, стал синдром Гийена — Барре.
«Состояние пациента не вызывает у врачей серьезных опасений», — сообщает РИА Новости.
Синдром Гийена — Барре является аутоиммунным заболеванием, при котором пациент ощущает вначале слабость, а затем теряет чувствительность. Иногда этот синдром может провоцировать возникновение паралича и полное онемение конечностей.