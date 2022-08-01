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Анатолий Чубайс находится под контролем медиков Mater Olbia Hospital на Сардинии

Анатолий Чубайс находится под контролем медиков Mater Olbia Hospital на Сардинии
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, которого ранее госпитализировали, находится в больнице Mater Olbia Hospital на острове Сардиния.

Срочная помощь медиков ему понадобилась во время отдыха на Изумрудном побережье Сардинии. Причиной недомогания Анатолия Чубайса, по информации специалистов, стал синдром Гийена — Барре.

«Состояние пациента не вызывает у врачей серьезных опасений», — сообщает РИА Новости.

Синдром Гийена — Барре является аутоиммунным заболеванием, при котором пациент ощущает вначале слабость, а затем теряет чувствительность. Иногда этот синдром может провоцировать возникновение паралича и полное онемение конечностей.

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RusNewsToday24
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