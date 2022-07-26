Анатолий Белый высказался о коллеге Константине Хабенском после решения покинуть Россию

«Когда мы с ним прощались, он сказал мне такие слова — это его, если можно так сказать, жизненное кредо: “Давай сделаем так, чтобы при встрече через пять, десять, 15 лет нам не стыдно было смотреть друг другу в глаза”», — вспомнил актер в интервью иностранным СМИ.