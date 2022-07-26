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Анатолий Белый высказался о коллеге Константине Хабенском после решения покинуть Россию

Анатолий Белый высказался о коллеге Константине Хабенском после решения покинуть Россию
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актер театра и кино Анатолий Белый уволился из МХТ и покинул Россию. Многие коллеги начали критиковать артиста, но в его защиту выступил Константин Хабенский.

Белый поспешил поблагодарить коллегу. Он признался, что «безмерно уважает» Хабенского за порядочность.

«Когда мы с ним прощались, он сказал мне такие слова — это его, если можно так сказать, жизненное кредо: “Давай сделаем так, чтобы при встрече через пять, десять, 15 лет нам не стыдно было смотреть друг другу в глаза”», — вспомнил актер в интервью иностранным СМИ.

Как отметил «Царьград», внезапный отъезд Белого из России из-за спецоперации на Украине создал дополнительные проблемы для Хабенского. Теперь ему придется искать актера на замену и, может быть, даже менять репертуар.

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RusNewsToday24
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