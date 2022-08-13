Анатолий Белый признался, что улетел в Авиньон вслед за Юлией Ауг

Актер театра и кино Анатолий Белый рассказал, как он оказался в Авиньоне.
По словам Белого, его отъезд во французский город был чистой случайностью. В ходе разговора с Юлией Ауг он узнал, что 52-летняя актриса летит в Авиньон.
«Я спрашиваю: “А что там?” Она говорит: “Ну как? Последние показы Кирилла [Серебренникова]”», — рассказал Белый в одном из интервью.
Когда 50-летний артист узнал, что Ауг летит во Францию, он без всяких раздумий взял билеты. Белый также подчеркнул, что его с Серебренниковым связывает многолетняя дружба.
Белый отказался поддерживать Россию в условиях спецоперации на Украине и покинул страну. Однако актер все еще надеется на возвращение на родину.