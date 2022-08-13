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Анатолий Белый признался, что улетел в Авиньон вслед за Юлией Ауг

Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актер театра и кино Анатолий Белый рассказал, как он оказался в Авиньоне.

По словам Белого, его отъезд во французский город был чистой случайностью. В ходе разговора с Юлией Ауг он узнал, что 52-летняя актриса летит в Авиньон.

«Я спрашиваю: “А что там?” Она говорит: “Ну как? Последние показы Кирилла [Серебренникова]”», — рассказал Белый в одном из интервью.

Когда 50-летний артист узнал, что Ауг летит во Францию, он без всяких раздумий взял билеты. Белый также подчеркнул, что его с Серебренниковым связывает многолетняя дружба.

Белый отказался поддерживать Россию в условиях спецоперации на Украине и покинул страну. Однако актер все еще надеется на возвращение на родину.

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