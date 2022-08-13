Анатолий Белый признался, что хотел бы вернуться в Россию

Актер и продюсер Анатолий Белый оценил вероятность своего возвращения в Россию.
Белый покинул страну из-за несогласия с действиями российских властей на Украине. Актер раскритиковал миротворческую миссию и принял решение навсегда оставить работу в Московском художественном театре имени А.П. Чехова и эмигрировать за границу. Однако недавно артист заговорил о своем возвращении.
«У меня есть сегодня и сейчас, и, если же задуматься, скажу так: мне бы очень хотелось, чтобы в своей жизни я смог в Россию вернуться», — неожиданно заявил Белый в одном из последних интервью.
По всей видимости, актер понимает, что может не найти свое место на чужбине. Теперь он думает, как обратить сказанное вспять и вернуться на родину.