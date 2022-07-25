Анатолий Белый дал интервью и рассказал об эмиграции: “Страна — не власть, это люди. И люди замечательные”

Анатолий Белый

Актер Анатолий Белый, который ранее уволился из МХТ им. Чехова и покинул страну, дал интервью изданию “Новая газета. Европа”. В интервью он рассказал, почему уехал из России и как живет в эмиграции.

Уехал я от тотальной несвободы в России. То есть тут даже полутонов нет, свободы просто нет. Я уехал от этого страха, в котором жили всю жизнь мои родители и который видел я в детстве. Это такой советский липкий страх, в котором люди уже живут снова. Гайки закручиваются все сильнее и все несправедливее. Общество стремительно приближается к тотальной диктатуре. Вот от этого я и уехал. Чтобы оставшуюся часть отмеренной мне жизни прожить так, как я хочу.

Сейчас Анатолий Белый находится в Израиле.

Я не знаю, что будет здесь, в Израиле, куда я приехал, или в какой-нибудь другой стране, где я могу оказаться. Не знаю. Но здесь я, по крайней мере, не буду бояться за свою жизнь, за свою свободу. Не буду бояться, что мне начнут диктовать, что мне делать, а чего не делать. Я буду жить там, где, по крайней мере, смогу спокойно говорить.

Он признался, что уход из театра стал для него очень болезненным. Для меня это огромная потеря и огромная боль. Но жить так я не могу.

Анатолий Белый рассказал о прощании с худруком театра Константином Хабенским.

Я сказал ему, что больше не смогу здесь жить и по-прежнему существовать, я буду уезжать. Он с пониманием отнесся. И в конце, уже перед самым финалом, на последнем моем спектакле — “Бег”, он зашел ко мне в гримерку и сказал: “Толь, знай, что двери этого театра для тебя всегда открыты, если что-то изменится, этот театр тебя всегда примет”. Для меня это, конечно, очень важно.

Актер признался, что у него не было страха перед эмиграцией.

Я бегу от этого страха. Я от него ухожу. Здесь, в Израиле, при всей неясности и призрачности будущего, не страшно. К моменту отъезда мое разочарование в том, что я делал все эти годы, дошло до такой степени, что я готов был заниматься в Израиле чем угодно. Чем угодно. За актерство я не держусь.

На сегодня у меня в Израиле есть уже три театральных предложения. Я прислушиваюсь к себе и пытаюсь понять, что мне хочется делать дальше.

В конце интервью Белый рассказал о своем отношении к России:

Я люблю людей. Что такое страна? Это же люди. У нас такая подмена произошла. Страна — не власть, это люди, это города, где люди живут, это природа. И люди замечательные. И я ни в коем случае не превращусь в собаку, которая забежала за угол и гавкает. Я не буду повторять эти ужасные слова — “Рашка” и прочие. Я очень слежу за тем, чтобы не начать говорить, что одни люди лучше, другие хуже, выше, ниже.

После начала военной спецоперации РФ на Украине Анатолий Белый неоднократно высказывался в соцсетях против действий российских властей. Многие из общественных и культурных деятелей, которые выступили против спецоперации, приняли решение покинуть Россию.