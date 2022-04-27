Анатолий Вассерман ответил осуждающим Россию артистам

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Журналист Анатолий Вассерман предложил ввести определенного рода санкции в адрес тех звезд, которые покинули Россию во время спецоперации на территории Украины.
Напомним, ранее РФ покинули Максим Галкин, Алла Пугачева, Андрей Макаревич, Ксения Собчак и многие другие. Известный журналист Анатолий Вассерман предложил бойкотировать концерты и выступления тех звезд, кто уехал за все это время из страны или выступал с осуждением в ее адрес.
«Но не ходить на концерты тех, кто о нас высказывается отрицательно, вполне по силам каждому», — отметил Вассерман во время эфира на радиостанции «Говорит Москва»
Ранее другой журналист Отар Кушанашвили прокомментировал пасхальное выступление комика Максима Галкина. Общественный деятель отметил, что относится к Галкину «с уважением».