Анатолий Вассерман ответил осуждающим Россию артистам

Напомним, ранее РФ покинули Максим Галкин, Алла Пугачева, Андрей Макаревич, Ксения Собчак и многие другие. Известный журналист Анатолий Вассерман предложил бойкотировать концерты и выступления тех звезд, кто уехал за все это время из страны или выступал с осуждением в ее адрес.