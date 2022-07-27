Анастасия Волочкова заявила о желании работать на Первом канале

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что хочет работать ведущей на Первом канале. Она призналась, что с удовольствием могла бы сотрудничать со своим другом Николаем Цискаридзе, но гендиректор телеканала Константин Эрнст пока не предлагал ей работу.
«Я постоянно принимаю участие в различных телевизионных передачах. Но пока такого предложения мне не поступало. Если оно поступит, с удовольствием приму. Мне это было бы интересно. Мы с Николаем Цискаридзе были бы прекрасной парой, чтобы вести эту программу вместе», — заявила Волочкова порталу «Мурманский вестник».
Цискаридзе с недавних пор занял место опального телеведущего Максима Галкина, который после начала спецоперации сбежал за границу. Сначала зрители не могли привыкнуть к новому лицу в программе «Сегодня вечером», но потом им полюбился артист балета в роли телеведущего.