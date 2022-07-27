Анастасия Волочкова заявила о желании работать на Первом канале

«Я постоянно принимаю участие в различных телевизионных передачах. Но пока такого предложения мне не поступало. Если оно поступит, с удовольствием приму. Мне это было бы интересно. Мы с Николаем Цискаридзе были бы прекрасной парой, чтобы вести эту программу вместе», — заявила Волочкова порталу «Мурманский вестник».