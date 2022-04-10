Анастасия Волочкова просит похоронить ее в пуантах

Знаменитость также объяснила, почему гуляла по собственному

участку без одежды. Она напомнила о своей любви к купели, которая установлена

на территории возле дома. Экс-прима-балерина предпочитает окунаться в воду обнаженной. Но отсутствие нарядов не единственная претензия соседей к артистке. Им не

нравится, что Волочкова позволяет себе справлять нужду под елкой, где ее могут увидеть

рядом проживающие дети.