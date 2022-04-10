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    Анастасия Волочкова просит похоронить ее в пуантах

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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    Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова переживает
    сильный стресс из-за суда с соседями, которым не нравятся ее голые прогулки по
    территории загородного дома. Балерина попросила похоронить ее в пуантах, если она умрет от переживаний.

    Иск против Волочковой рассматривает Тверской суд Москвы. Перед
    заседанием балерина расплакалась и заявила, что находится в ужасном состоянии. Она сильно
    нервничает и переживает.

    «Если я умру от этих стрессов, то, пожалуйста, похороните
    меня в пуантах! Люди добрые, я в семь утра проснулась! Для меня несвойственно
    это!» — заявила Волочкова в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале
    НТВ.

    Знаменитость также объяснила, почему гуляла по собственному
    участку без одежды. Она напомнила о своей любви к купели, которая установлена
    на территории возле дома. Экс-прима-балерина предпочитает окунаться в воду обнаженной. Но отсутствие нарядов не единственная претензия соседей к артистке. Им не
    нравится, что Волочкова позволяет себе справлять нужду под елкой, где ее могут увидеть
    рядом проживающие дети.

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