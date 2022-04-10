Анастасия Волочкова просит похоронить ее в пуантах

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Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова переживает
сильный стресс из-за суда с соседями, которым не нравятся ее голые прогулки по
территории загородного дома. Балерина попросила похоронить ее в пуантах, если она умрет от переживаний.
Иск против Волочковой рассматривает Тверской суд Москвы. Перед
заседанием балерина расплакалась и заявила, что находится в ужасном состоянии. Она сильно
нервничает и переживает.
«Если я умру от этих стрессов, то, пожалуйста, похороните
меня в пуантах! Люди добрые, я в семь утра проснулась! Для меня несвойственно
это!» — заявила Волочкова в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале
НТВ.
Знаменитость также объяснила, почему гуляла по собственному
участку без одежды. Она напомнила о своей любви к купели, которая установлена
на территории возле дома. Экс-прима-балерина предпочитает окунаться в воду обнаженной. Но отсутствие нарядов не единственная претензия соседей к артистке. Им не
нравится, что Волочкова позволяет себе справлять нужду под елкой, где ее могут увидеть
рядом проживающие дети.