Анастасия Решетова рассказала о желании родить второго ребенка и лучшем подарке от мужчины

Анастасия Решетова

Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова опубликовала в инстаграм-сторис* ответы на популярные вопросы, которые ей задали фанаты. Собрали самые интересные высказывания.

О желании иметь второго ребенка

Вообще не до этого сейчас. Остальные дети будут, когда я буду на 100 процентов уверена в партнере. Да и старомодных стереотипов, что лучше рожать до 30 лет, у меня нет.

Об обучении сына Ратмира

Я считаю, что ребенок должен получить фундаментальное образование в России. Чтобы говорить идеально на родном языке, понимать свою культуру, социум. Проникнуться ими. А далее уже будем думать, где получать высшее. Посмотрим, как будут обстоять дела в США и Великобритании. Если все окей, то отправлю туда.

Об отношении к гаданию и Таро

Я этими вещами не занимаюсь. Во-первых, это харам. Во-вторых, туда лезут отчаявшиеся.

О сравнении с Моникой Беллуччи

Наверное, несколько лет назад я сочла бы это за комплимент. Но сейчас я хотела бы быть похожей только на себя. Однажды наступает такой прекрасный период гармонии, когда ты наслаждаешься такой роскошью — просто быть собой.

О лучшем подарке от мужчины

Инвестиции в мой бизнес. Все остальное уже не так интересно.

О переезде за границу

Я живу везде. Но основная база моя в Москве. Пока иного сценария я себе позволить не могу, так как мой ребенок идет учиться с сентября.

О похудении

Пять килограммов я уже скинула с мая. Но мне надо еще 4—5 для полного довольства. Я, правда, была бегемотиком. Вернусь в Москву и сразу продолжу тренировки и диету без углеводов. Здесь пока не хочу об этом думать.

О татуировках

Мне не нравятся на девушках. Себе не стала бы делать никогда. Лучше украшать тело спортом и красивой одеждой.

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