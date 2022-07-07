Анастасия Решетова рассказала о смене вероисповедания и стыде из-за своих откровенных нарядов: “Каким местом я думала тогда?!”

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Анастасия Решетова

Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова опубликовала в инстаграме* ответы на популярные вопросы, которые ей задали поклонники. Собрали самые интересные цитаты.

О воспитании сына Ратмира

Сын не на домашнем образовании, потому что детсад обеспечит подготовительное дошкольное образование перед поступлением в школу, к которой он привязан. Плюс должная социализация малыша.

О съемках Ратмира в рекламе

Я не могу повлиять на это. Я решила вообще не выкладывать его фотографии, но потом поняла, что это бессмысленно, так как другие члены семьи Ратмира продолжали это делать. И я сдалась, расслабилась.

О женском счастье

Безусловно, любая женщина будет счастливее, если рядом любимый человек, нежели если она одинока. Но, на мой взгляд, если женщина считает, что без мужчины она неполноценна и не может быть счастливой без него, то это проблема. Истинное счастье, гармония для женщины не должны определяться наличием мужчины. Она должна быть обособленной единицей, несмотря ни на что.



Анастасия Решетова с сыном

О смене веры ради мужчины

Это решение должно приниматься по собственному желанию, согласно искренне применявшимся убеждениям, а не для того, чтобы выйти замуж.

Об опыте общения с психологами

Пока не обращалась к психологам, но не исключаю, что обращусь. Пока удается учиться у людей, которые приходят в мою жизнь и иногда уходят. Я многих рассматриваю как учителей, благодаря коннекту с которыми я становлюсь опытнее, осознаннее.

О ситуациях, за которые стыдно

Это те ситуации, в которых я сделала больно близкому человеку. Еще есть парочка публичных выходов в откровенных нарядах. Сейчас смотрю на эти фотографии, и возникает вопрос: “Каким местом я думала тогда?!”.

О возрасте

Женщина, которая сильно боится своего возраста, в глубине души боится перестать быть интересной. Это значит, что кроме внешности ей нечем заинтересовать человека. Глупо бояться того, что неизбежно. Все мы когда-то постареем. Я это приняла и даже, наоборот, с большим интересом жду свои 30, 40 лет. Потому что чем старше, тем больше понимаешь мир, себя, больше опыта, достижений, меньше страхов и комплексов. Не надо зацикливаться на молодости. Питайтесь правильно, ухаживайте за собой, живите чистыми помыслами и сможете дольше выглядеть молодой и свежей. Вспоминайте фразу Коко Шанель: “В 20 лет у вас лицо, которое вам дала природа. В 30 лет у вас лицо, которое вылепила вам жизнь, а в 50 у вас лицо, которого вы заслуживаете”.

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