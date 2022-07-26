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Анастасия Приходько раскритиковала звезду «Великолепного века» Озчивита за поддержку РФ

Анастасия Приходько раскритиковала звезду «Великолепного века» Озчивита за поддержку РФ
prt scr youtube.com/YouTUBETEiKA

Актриса Анастасия Приходько разразилась жесткой критикой в адрес турецкого актера Барка Озчивита: ей не понравилось, что артист выступил в поддержку проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса.

Критикующая проведение СВО Приходько осудила звезду «Великолепного века» за отказ критиковать действия РФ. Актриса возмущена и тем, что Озчивит отправился в Москву на встречу с российскими поклонниками. По ее мнению, таким визитом турецкий актер показал, кого он на самом деле поддерживает.

Сама Приходько благодаря России обрела и славу, и популярность, однако теперь и не пытается скрыть свою агрессию по отношению к РФ и к россиянам.

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RusNewsToday24
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