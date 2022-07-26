Анастасия Приходько раскритиковала звезду «Великолепного века» Озчивита за поддержку РФ

Критикующая проведение СВО Приходько осудила звезду «Великолепного века» за отказ критиковать действия РФ. Актриса возмущена и тем, что Озчивит отправился в Москву на встречу с российскими поклонниками. По ее мнению, таким визитом турецкий актер показал, кого он на самом деле поддерживает.