Анастасия Ивановская рассказала о совете блогеров в Госдуме: “Моя миссия — следить за своим телом”

Анастасия Ивановская

Блогер Анастасия Ивановская, которая приняла участие в нашумевшем совете блогеров в Госдуме (в телеграме его окрестили “съездом инстаграмщиц”), объяснила, почему ее туда пригласили.

Собрание Всероссийского союза “Социальный блогер” организовал комитет Думы по вопросам семьи, женщин и детей, на нем в том числе обсуждались вопросы мобилизации. Состав приглашенных блогеров удивил многих в сети. Анастасия Ивановская, инстаграм*-блогер с 500 тысячами подписчиков, которая известна как дизайнер бикини, рассказала о своем визите в Госдуму изданию “Холод” (заблокировано в России).

Ивановская объяснила, в чем, на ее взгляд, заключается ее “социальная миссия” как блогера и заявила, что она “за мир во всем мире” — “чтобы люди могли и умели договариваться и не страдал мирный народ”. Моя миссия — следить за своим телом, а это и есть здоровье! У меня крепкий и счастливый брак. И мне уж точно известно о любви и семейных ценностях.

Также Ивановская рассказала, что занимается благотворительностью и духовными практиками, не пьет алкоголь и ведет здоровый образ жизни, в который входят “спорт, йога, медитации, гвоздестояние по утрам”. Все это Ивановская назвала “разрывом шаблонов” и тем, что она несет в мир.

Ивановская заявила, что она достаточно известный блогер и постоянно снимается то в кино, то в реалити, то на Первом канале, и у нее есть аудитория, которая ее любит со времен сериала “Дневники шоугелз”.

На вопрос интервьюера о том, кто именно ее пригласил в Госдуму, Ивановская не ответила, заявив, что это “не имеет значения”. По словам блогера, на собрании она высказалась об объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации. Ивановская заявила, что хочет создать своей проект в поддержку родины — “чтобы люди могли строить здесь свой бизнес”, не уезжали из страны и поддерживали друг друга, а не “убегали, как это сделало большинство” и теперь “хают свою страну с других континентов”.

Подробности проекта, который она хочет создать, Ивановская раскрывать не стала, объяснив это тем, что он пока не утвержден. Она отметила, что, хотя она хочет, чтобы люди не уезжали из страны, она не собирается убеждать тех, кто уже покинул страну, поскольку это “дело лично каждого”.

Комментировать военную спецоперацию РФ на Украине Ивановская отказалась, заявив, что она “вне политики”, не разбирается в ней и поддерживает свою страну, а “не то, что в ней происходит”. В ответ на вопрос о том, как она оказалась в Госдуме, не разбираясь при этом в политике, блогер ответила, что журналистов это не касается.

После того как стало известно об участии Ивановской в совете, по сети разошлись ее фотографии в нижнем белье, а также посты на тему секса, однако сама она ничего плохого в этом не видит.



Анастасия Ивановская

Пока в телеграм-каналах обсуждали спорный выбор “социальных блогеров”, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что пригласила их для того, чтобы “переориентировать”. Она отметила, что никаким рецензиям и сомнениям список, который предоставил оргкомитет, не подвергался, поскольку “исходили из того, что будет свободный микрофон для всех”: Дума, знаете, не институт благородных девиц, хорошо, что она стала местом для дискуссий. Очень хотелось бы свернуть их с тематики накачанных губ и демонстрации нижнего белья на социальные проблемы, — цитирует Останину телеграм-канал “Подъем”.

Кроме того, Останина высказала предложение выдать блогерам удостоверения, а также разработать для них “кодекс этики”, потому что если точка зрения блогера идет во вред России, то, согласно этическому кодексу блогера, “ты не вправе свою точку зрения транслировать”.

Собрание Всероссийского союза “Социальный блогер” состоялось на прошлой неделе и стало одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. Пользователей удивило, что на мероприятие пригласили малоизвестных блогеров, которые публикуют в инстаграме* провокационные фото и другой контент, мало соответствующий предложенным Минкультом “традиционным ценностям”.

Среди приглашенных оказалась и Екатерина Диденко, которая стала известна после того, как ее муж погиб в бассейне из-за сухого льда. Девушка собиралась выступить с лекцией об оказании первой помощи, но перед мероприятием сообщила, что ее передумали приглашать: на это якобы повлияла критика со стороны хейтеров.

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