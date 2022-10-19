Аналог тяжелой БМП Т-15 «Армата» впервые показали вживую

На сухопутной экспозиции будущего 13-го Международного авиационно-космического салона Airshow China-2022 в Чжухае будут показывать тяжелую боевую машину пехоты китайской корпорации Norinco, которую считают аналогом российской Т-15 на универсальной платформе «Армата». В социальных сетях появилась первая фотография этой машины.

Ранее на выставках были показаны макеты этой ТБМП, которые внешне существенно отличающиеся от реального образца. Вместо обитаемого боевого модуля со 100-мм и 30 пушками и 7,62-мм пулеметом, появился необитаемый модуль с одним орудием неизвестного пока калибра.





Ожидается использование ракет, функционирующие по принципу «выстрелил-забыл», учитывая успехи военно-промышленного комплекса КНР в создании ПТУР третьего поколения. При создании БМП использовались элементы конструкции экспортного основного боевого танка VT-4, в частности шестиопорная ходовая часть и находящееся в передней части корпуса моторно-трансмиссионное отделение.

БМП получила мощную защиту не только лобовой части, но и бортов. Это позволит экипажу более уверено по сравнению с легкобронированными машинами действовать на насыщенном различными вражескими противотанковыми средствами поле боя.

Машина предназначается главным образом для поставок на экспорт, но не исключаются и поставки для сухопутных войск Народно-освободительной армии.