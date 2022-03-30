Аналог платежных сервисов Apple Pay и Google Pay может появиться в России

«Московский кредитный банк планирует до 1 апреля реализовать

СБПэй для своих клиентов. Сервис является аналогом популярных платежных

кошельков, которые до недавнего времени работали в России. Только вместо карт в

СБПэй привязываются банковские счета клиентов», — добавили представители МКБ.