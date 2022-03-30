Аналог платежных сервисов Apple Pay и Google Pay может появиться в России

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Российские банки планируют выпустить аналог платежных
сервисов Apple Pay
и Google Pay,
получивший название СБПэй. Об этом рассказали отечественные кредитные
организации.
Данное приложение будет создано на основе разработанной
ранее Системы быстрых платежей. Реализацию СБПэй для российских пользователей
планируется осуществить до 1 апреля, передает РИА Новости.
«Московский кредитный банк планирует до 1 апреля реализовать
СБПэй для своих клиентов. Сервис является аналогом популярных платежных
кошельков, которые до недавнего времени работали в России. Только вместо карт в
СБПэй привязываются банковские счета клиентов», — добавили представители МКБ.
Платежные сервисы Apple Pay и Google Pay
прекратили работу на территории России из-за санкций Запада, вызванных
спецоперацией по демилитаризации Украины. Ее целью является защита мирных
жителей Донецкой и Луганской народных республик от действий националистов.