Аналог платежных сервисов Apple Pay и Google Pay может появиться в России

Frank May/picture alliance/Globallookpress Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Frank May/picture alliance/Globallookpress

Российские банки планируют выпустить аналог платежных
сервисов Apple Pay
и Google Pay,
получивший название СБПэй. Об этом рассказали отечественные кредитные
организации.

Данное приложение будет создано на основе разработанной
ранее Системы быстрых платежей. Реализацию СБПэй для российских пользователей
планируется осуществить до 1 апреля, передает РИА Новости.

«Московский кредитный банк планирует до 1 апреля реализовать
СБПэй для своих клиентов. Сервис является аналогом популярных платежных
кошельков, которые до недавнего времени работали в России. Только вместо карт в
СБПэй привязываются банковские счета клиентов», — добавили представители МКБ.

Платежные сервисы Apple Pay и Google Pay
прекратили работу на территории России из-за санкций Запада, вызванных
спецоперацией по демилитаризации Украины. Ее целью является защита мирных
жителей Донецкой и Луганской народных республик от действий националистов.

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