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Анализ фрески с изображением синих обезьян позволил раскрыть тайну греческих торговых путей

Анализ фрески с изображением синих обезьян позволил раскрыть тайну греческих торговых путей
pxhere.com

Группа специалистов Университета Пенсильвании (США) проанализировала фреску с изображением синих обезьян, обнаруженную на греческом острове Санторини. О результатах проведенного исследования сообщает издание Planet Today.

Ученые утверждают, что анализ фрески позволил им раскрыть тайны торговых путей эпохи бронзы. Ранее предполагалось, что греческие художники изобразили на стенах африканских обезьян, которых эгейцы видели во время своих плаваний. Однако исследователи считают, что в действительности на фреске изображены хануманские лангуры — обезьяны, обитающие на Индиийском субконтиненте. По мнению авторов исследования, изображение лангуров позволяет говорить о том, что протяженность торговых путей составляла не менее 4 тысяч километров. 

Греция обезьяны торговые пути фреска
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