Анализ фрески с изображением синих обезьян позволил раскрыть тайну греческих торговых путей

Ученые утверждают, что анализ фрески позволил им раскрыть тайны торговых путей эпохи бронзы. Ранее предполагалось, что греческие художники изобразили на стенах африканских обезьян, которых эгейцы видели во время своих плаваний. Однако исследователи считают, что в действительности на фреске изображены хануманские лангуры — обезьяны, обитающие на Индиийском субконтиненте. По мнению авторов исследования, изображение лангуров позволяет говорить о том, что протяженность торговых путей составляла не менее 4 тысяч километров.