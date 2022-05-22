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Аналитики «Туту.ру» заявили, что «советские» курорты набирают популярность у россиян

Аналитики «Туту.ру» заявили, что «советские» курорты набирают популярность у россиян
pixabay.com

Курорты советского периода стали набирать популярность у россиян, которые планируют летний отпуск, сообщили эксперты сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Актуальными становятся перелеты в Минеральные Воды или Сочи. Также увеличивается число бронирований за границей, например, в Грузии, Киргизии или Узбекистане, передает РИА Новости.

«Доля российских направлений на данный момент составляет 87%, зарубежных — 13%. Год назад доля зарубежных направлений была около 4%», — рассказали аналитики.

Среди российских городов большим спросом у соотечественников пользуется Москва, Сочи и Петербург. Кроме того, специалисты напоминают, что ряд южных аэропортов страны приостановили работу и не принимают самолеты.

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RusNewsToday24
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