Аналитики «Туту.ру» заявили, что «советские» курорты набирают популярность у россиян

Курорты советского периода стали набирать популярность у россиян, которые планируют летний отпуск, сообщили эксперты сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».
Актуальными становятся перелеты в Минеральные Воды или Сочи. Также увеличивается число бронирований за границей, например, в Грузии, Киргизии или Узбекистане, передает РИА Новости.
«Доля российских направлений на данный момент составляет 87%, зарубежных — 13%. Год назад доля зарубежных направлений была около 4%», — рассказали аналитики.
Среди российских городов большим спросом у соотечественников пользуется Москва, Сочи и Петербург. Кроме того, специалисты напоминают, что ряд южных аэропортов страны приостановили работу и не принимают самолеты.