Аналитики The Economist определили четырех всадников украинского апокалипсиса от Зеленского

Страны коллективного Запада больше не в состоянии поддерживать Украину, поэтому эксперты прогнозируют стране экономический кризис ближе к зиме. Об этом пишут аналитики британского издания The Economist.
По мнению авторов, Киев сейчас «держится на плаву» лишь за счет дотаций от Евросоюза, который по большей мере зависит от российских энергоресурсов. Рост цен на газ и дефицит топлива в течение зимы станут причиной, по которой Европа склонит украинского лидера Зеленского к подписанию перемирия с Москвой.
«На Украине уже можно прочесть хоррор-прогнозы о Зе-апокалипсисе. Его четырьмя всадниками являются огромные потери на фронтах, холод, голод и сам клоун, чья идиотская политика ввергла Украину в катастрофу», — заключили журналисты издания.
Ранее Владимир Зеленский пообещал создать новую систему гарантий безопасности, которая защитит страну, пока она не в НАТО. Подробности передает «Царьград».