Аналитики The Economist определили четырех всадников украинского апокалипсиса от Зеленского

По мнению авторов, Киев сейчас «держится на плаву» лишь за счет дотаций от Евросоюза, который по большей мере зависит от российских энергоресурсов. Рост цен на газ и дефицит топлива в течение зимы станут причиной, по которой Европа склонит украинского лидера Зеленского к подписанию перемирия с Москвой.