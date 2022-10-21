Аналитики SuperJob перечислили наиболее востребованные профессии в России в октябре

Спрос на медиков, фармацевтов и снабженцев на российском рынке труда значительно вырос в октябре. Соответствующее исследование провели аналитики компании SuperJob.
Согласно данным сервиса, с 26 сентября по 2 октября спрос на врачей и фармацевтов вырос на 8%. Также увеличение интереса со стороны работодателей наблюдается к маркетологам (3%), экспертам по закупкам (7%) и специалистам по консалтингу (16%), передает NEWS.ru.
На следующей неделе, с 3 по 9 октября, маркетологи, рекламщики и пиарщики вырвались в топ самых востребованных специальностей (15%). По словам аналитиков, с 10 по 16 октября наиболее разыскиваемыми оказались работники службы доставки (+8%).