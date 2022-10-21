Аналитики SuperJob перечислили наиболее востребованные профессии в России в октябре

Согласно данным сервиса, с 26 сентября по 2 октября спрос на врачей и фармацевтов вырос на 8%. Также увеличение интереса со стороны работодателей наблюдается к маркетологам (3%), экспертам по закупкам (7%) и специалистам по консалтингу (16%), передает NEWS.ru.