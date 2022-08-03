Аналитики составили список лучших мест для рыбалки в Подмосковье

Специалисты сообщили, что база отдыха Zubovo Village Club хорошо подойдет для тех, кто планирует провести рыбалку в компании семьи или с большим числом друзей. Для остановки доступны уютные деревянные коттеджи, за проживание в которых придется заплатить от 7,5 тыс. рублей в день. Пятичасовая рыбалка обойдется в 5 тыс. рублей.