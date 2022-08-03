Аналитики составили список лучших мест для рыбалки в Подмосковье

Аналитики туристического портала Правительства Московской области назвали лучшие места для рыбалки. Этот список опубликован на сайте welcome.mosreg.ru.
Специалисты сообщили, что база отдыха Zubovo Village Club хорошо подойдет для тех, кто планирует провести рыбалку в компании семьи или с большим числом друзей. Для остановки доступны уютные деревянные коттеджи, за проживание в которых придется заплатить от 7,5 тыс. рублей в день. Пятичасовая рыбалка обойдется в 5 тыс. рублей.
По словам экспертов, рыболовная база «Львово» принимает гостей в фирменных экодомах британского производства. Они сделаны специально для российского климата. Стоимость проживания составляет от 3 тыс. рублей в сутки. Рыбалка доступна в двух прудах.