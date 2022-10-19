Аналитики Sohu назвали российскую МБР «Сармат» абсолютной «королевой» среди ракет

Российская армия успешно испытала самую мощную в мире межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» и в скором времени поставит ее на вооружение.
Это ракета может достичь любой точки планеты и произвести там фатальные разрушения, пишут авторы китайского издания Sohu. «Сармат» способен развивать гиперзвуковую скорость и легко преодолевать любые средства противоракетной обороны, он оснащен маневрирующими боеголовками.
Новая тяжелая МБР российской армии по своим боевым возможностям является абсолютной «королевой» среди всех ракет, восхитились обозреватели из КНР.
Ранее RT объяснил, почему «Сармат» обеспечивает поражение любой цели с вероятностью 100%.