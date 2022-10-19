Аналитики Sohu назвали российскую МБР «Сармат» абсолютной «королевой» среди ракет

Новая тяжелая МБР российской армии по своим боевым возможностям является абсолютной «королевой» среди всех ракет, восхитились обозреватели из КНР.

Это ракета может достичь любой точки планеты и произвести там фатальные разрушения, пишут авторы китайского издания Sohu. «Сармат» способен развивать гиперзвуковую скорость и легко преодолевать любые средства противоракетной обороны, он оснащен маневрирующими боеголовками.

Российская армия успешно испытала самую мощную в мире межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» и в скором времени поставит ее на вооружение.