Аналитики сервиса Cult Beauty составили рейтинг самых красивых пляжей по статьям из Сети

Исследовав миллионы статей в Сети, аналитики британского сервиса Cult Beauty представили список самых красивых пляжей мира.
При анализе статей в интернете учитывались те, в которых содержалось слово «красивый». Таким образом на первом месте оказался Венис-Бич в американском штате Калифорния.
На второе место аналитики поставили австралийский пляж Main Beach. Кроме того, в рейтинг вошел пляж Эль-Нидо на Филиппинах, передает портал «Турпром».
Специалисты сервиса подчеркнули, что число запросов «самые красивые пляжи» в Сети выросло на 220%. Отмечается, что в первую двадцатку не вошел ни один пляж из Европы.