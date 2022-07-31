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Аналитики сервиса Cult Beauty составили рейтинг самых красивых пляжей по статьям из Сети

Аналитики сервиса Cult Beauty составили рейтинг самых красивых пляжей по статьям из Сети
pxhere.com

Исследовав миллионы статей в Сети, аналитики британского сервиса Cult Beauty представили список самых красивых пляжей мира.

При анализе статей в интернете учитывались те, в которых содержалось слово «красивый». Таким образом на первом месте оказался Венис-Бич в американском штате Калифорния.

На второе место аналитики поставили австралийский пляж Main Beach. Кроме того, в рейтинг вошел пляж Эль-Нидо на Филиппинах, передает портал «Турпром».

Специалисты сервиса подчеркнули, что число запросов «самые красивые пляжи» в Сети выросло на 220%. Отмечается, что в первую двадцатку не вошел ни один пляж из Европы.

исследование пляжи рейтинг
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