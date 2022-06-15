Российские подразделения совместно с бойцами Народной милиции Луганской Народной Республики продолжают наступление на позиции ВСУ к северу от Попасной.
Наибольшее продвижение наблюдается по направлению к Горскому и Золотому. Подразделения противника, удерживающие эти населенные пункты, оказались практически блокированы после того, как населенный пункт Врубовка перешел под контроль российских сил. Военные обозреватели уверены, что в настоящее время никакое укрепление противника в Николаевке не поможет группировке в Горском и Золотом. Дальнейшее сопротивление приведет лишь к увеличению потерь.
ВСУ продолжают удерживать под своим контролем поселок Новолуганское и территорию Углегорской ТЭС. Союзные силы усилили наступление в сторону села Вершина, однако бои за этот населенный пункт еще не ведутся. Информация об освобождении села Семигорье также не соответствует действительности. По словам эксперта Бориса Рожина, здесь наступление ведут бойцы «ЧВК Вагнера».
Приоритетным направлением остается Бахмут, который имеет большое значение для донбасской группировки ВСУ. Населенный пункт является крупным логистическим центром на линии обороны Северск — Соледар — Бахмут. Он является частью крупной сети автомобильных и железных дорог, которые снабжают подразделения ВСУ на востоке. Киев пытается усилить свою группировку в Бахмуте за счет подразделений из окрестных населенных пунктов.
Многие обозреватели сравнивают ситуацию в Донбассе с распусканием бутона во все стороны. Эту зону неофициально стали называть «Цветком Попасной». Освобождение этого населенного пункта обеспечило полноценный прорыв обороны группировки ВСУ. По данным источников, основная часть городских боев в Попасной легла на «ЧВК Вагнера».