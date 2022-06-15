Аналитики называют наступление российских сил на Луганщине «цветком Попасной»

Наибольшее продвижение наблюдается по направлению к Горскому и Золотому. Подразделения противника, удерживающие эти населенные пункты, оказались практически блокированы после того, как населенный пункт Врубовка перешел под контроль российских сил. Военные обозреватели уверены, что в настоящее время никакое укрепление противника в Николаевке не поможет группировке в Горском и Золотом. Дальнейшее сопротивление приведет лишь к увеличению потерь.