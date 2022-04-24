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Критика советника президента Украины по экономическим
вопросам Олега Устенко в адрес властей ФРГ является странной. Такое мнение
выразили аналитики китайского издания Myzaker.
Устенко назвал неприемлемым заявление главы МИД Германии
Анналены Бербок о постепенном отказе от импорта газа из России. По мнению
советника Зеленского, Берлин уже сейчас может прожить без российского топлива.
Аналитики Myzaker пришли в ужас от его выходки. В статье,
которую пересказала «ПолитРоссия»,
они заявили, что слова украинца являются наглостью на фоне того, сколько
убытков принес украинский кризис Германии. По мнению авторов китайского
издания, Устенко не имеет право диктовать свои условия, на которых должны жить
немцы.
«Если бы Устенко консультировал не Зеленского, а канцлера
Германии Олафа Шольца, стал бы он по-прежнему выступать за отключение основного
источника отопления Германии?» – интересуются в Myzaker.
Китайские аналитики, при этом, напомнили, что Киев до сих
пор получает деньги за транзит российского газа по своей территории и не
намерен от этого отказываться.
Устенко не единственный украинский политик, который
позволяет себе недипломатичные высказывания в адрес руководства других стран.
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник ранее раскритиковал Шольца за его слова
о невозможности продолжить поставки вооружения Киеву. Мельник заявил, что был
разочарован это услышать.