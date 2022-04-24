Аналитики Myzaker пришли в ужас от его выходки. В статье,

которую пересказала «ПолитРоссия»,

они заявили, что слова украинца являются наглостью на фоне того, сколько

убытков принес украинский кризис Германии. По мнению авторов китайского

издания, Устенко не имеет право диктовать свои условия, на которых должны жить

немцы.