Аналитики ISW назвали имя возможного президента Украины после Зеленского

Эксперты отметили, что Арестович не просто так высказывается относительно спецоперации РФ на Украине. По мнению аналитиков, политик пытается внушить народу страны, что ВСУ якобы отступают «профессионально и продуманно». Институт считает, что Арестович может стать президентом Украины после Зеленского.