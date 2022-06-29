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Аналитики ISW назвали имя возможного президента Украины после Зеленского

Аналитики ISW назвали имя возможного президента Украины после Зеленского
globallookpress/Volodymyr Zelensky

Эксперты Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что следующим президентом Украины может стать советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Эксперты отметили, что Арестович не просто так высказывается относительно спецоперации РФ на Украине. По мнению аналитиков, политик пытается внушить народу страны, что ВСУ якобы отступают «профессионально и продуманно». Институт считает, что Арестович может стать президентом Украины после Зеленского.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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