«Вступление этих стран в НАТО не означает, что на континенте возникнут новые военные столкновения. Хельсинки и Стокгольм знают, что проблемы с Москвой можно решить политическими путями, иначе есть риск вляпаться в конфликт – ловушку США для дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в Европе», — следует из материала, пересказ которого приводит «ПолитРоссия».