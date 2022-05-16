Аналитики Global Times предупредили Финляндию и Швецию о натовской ловушке США

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Швеция и Финляндия рискуют угодить в ловушку, подготовленную Соединенными Штатами. Об этом говорится в материале китайского издания Global Times.
Стокгольм и Хельсинки приняли решение отказаться от политики военного неприсоединения в пользу членства в НАТО. По мнению авторов публикации, такой шаг вряд ли обернется вооруженными конфликтами, однако, несомненно, усложнит вопрос баланса сил в Европе.
«Вступление этих стран в НАТО не означает, что на континенте возникнут новые военные столкновения. Хельсинки и Стокгольм знают, что проблемы с Москвой можно решить политическими путями, иначе есть риск вляпаться в конфликт – ловушку США для дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в Европе», — следует из материала, пересказ которого приводит «ПолитРоссия».
Как отметили аналитики, РФ донесла до будущих членов НАТО, что военные столкновения не отвечают ее интересам. Так, российская сторона четко обозначила, что не представляет угрозы для западных соседей.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции не создает непосредственной угрозы для Москвы. По его словам, у российских властей нет проблем с этими странами, передает телеканал RT.